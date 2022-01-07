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Sumudica maç sonunda hakeme isyan etti: Yüzde bir milyon penaltı!

07.01.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçın son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili değerlendirmelede bulunan Sumudica, "Trabzonspor'un böyle bir yardıma ihtiyacı yok. İyi takım. Çok paraları da var. Bugün bir kırmızı kart, bir de penaltı vardı. Bir hoca olarak daha ne yapabilirim ki? Bize hak ettiklerimizi verin. Trabzonspor eğer 11'e 10 olsaydı, penaltıyı almış olsaydık oyun böyle olmayacaktı" dedi.

Sumudica maç sonunda hakeme isyan etti: Yüzde bir milyon penaltı!

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maç ardından açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE BİR MİLYON PENALTI"

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Hakem kararlarına tepki gösteren Sumudica "Yayıncı kuruluşta maçın tüm aksiyonlarını izledim, siz de burada çalışıyorsunuz. Sormak istiyorum, son pozisyonda Osman, kaleci ile karşı karşıya kalacaktı. Trabzonsporlu oyuncu vurdu ve düşürdü. Yüzde bir milyon penaltı, bu neden gösterilmedi. Hakeme de hakaret etmek istemiyorum. 4-5 yıl önce VAR yoktu ama şimdi var. Bu VAR'daki hakemler hiçbir şey yapmıyor, TFF bunların parasını ödemesin. Kayserispor maçında da bir penaltımız verilmedi. Yine penaltı verilmedi. Kırmızı kart vardı bu maçta, ona da bakılmadı." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'UN BÖYLE BİR YARDIMA İHTİYACI YOK"

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Sumudica ayrıca, "Trabzonspor'un böyle bir yardıma ihtiyacı yok. İyi takım. Çok paraları da var. Bugün bir kırmızı kart, bir de penaltı vardı. Bir hoca olarak daha ne yapabilirim ki? Bize hak ettiklerimizi verin. Trabzonspor eğer 11'e 10 olsaydı, penaltıyı almış olsaydık oyun böyle olmayacaktı. Bu zamana kadarki oyunları için Trabzonspor'u tebrik ediyorum ama bugün kazanmayı hak etmediklerini düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

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