Sumudica, Yeni Malatyaspor'u Adana'da hayata bağladı!

Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Benjamin Tetteh ve 55. dakikada kendi kalesine Simon Deli kaydetti.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, 5 maç aradan sonra kazandı ve 9 puanla 16. sırada yer aldı. 4 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Adana Demirspor ise 12 puanla 10. sırada yer buldu.

Yeni Malatyaspor, gelecek hafta Altay'ı konuk edecek. Adana Demirspor ise Sivasspor deplasmanına gidecek.

SUMUDICA'DAN İLK MAÇINDA İLK GALİBİYET

Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz'un ayrılığı sonrasında göreve getirilen Marius Sumudica, takımıyla çıktığı ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

BALOTELLI YİNE OLAY OLDU

Müsabakada Mario Balotelli ile Sadık Çiftpınar arasında bir olay yaşandı.

Adana Demirspor'un santrforu Mario Balotelli, mücadelenin 7. dakikasında Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın saçını çekerek yere düşürdü.

Bu pozisyonun ardından VAR ile görüşme gerçekleştiren Fırat Aydınus, oyunun devam etmesine karar verdi.

