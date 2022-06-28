Sumudica yine bildiğimiz gibi! Başkan sahaya girdi, kolunu bir türlü bırakmadı...

Türkiye'de söyledikleri ve davranışlarıyla sürekli gündem olan Marius Sumudica yeni takımıyla kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Rumen çalıştırıcı Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştırıyordu. Ligin son haftasında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

SUMUDICA KENDİNDEN GEÇTİ, BAŞKANI BIRAKMADI!

Al Ahli, Suudi Arabistan Ligi'ndeki son hafta maçında Al-Shabab ile berabere kalarak küme düştü. Maçın ardından sahaya girerek takımını tebrik eden Al-Shabab Başkanı, Sumudica'nın gazabına uğradı. Zorla başkanın elini tutan ve tribünlere onu gösterip tebrik etmeye çalışan Sumudica sosyal medyada gündem oldu. Kendisinin elini bırakması için Sumudica'ya sözlü eylemde bulunan Al Shabab başkanı saha içinde ilginç anlar yaşadı.



