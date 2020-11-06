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Sumudica: Yönetim isterse, ben de devam ederim

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.11.2020 22:36 | Son Güncelleme

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sumudica: Yönetim isterse, ben de devam ederim

Gaziantep Fk teknik direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi.

Marius Sumudica açıklamasında; "Biz bu şehir için oynuyoruz, Gaziantep için! 1.5 senedir buradayım. En iyi maçlarımızdan biri buydu. Beşiktaş'ı geçen sezon da yenmiştik ama bu maç daha iyi oynadık. Ocak ayından beri evimizde yenilmezliğimiz sürüyor. Bu rekoru devam ettirmek sürüyoruz. Denizli maçı var önümüzde, 2 hafta var hazırlanmak için. 11 puana ulaştık, bu çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yürekleriyle oynadılar." dedi.

Sumudica açıklamasının devamında; "Benim kontratım devam ediyor. Kendi yerimi sağlamlaştırmak gibi bir düşüncem yok. Yönetim benle devam etmek isterse ben seve seve devam ederim. Ben ekmeğimi Gaziantep'te kazanıyorum, maaşımı buradan alıyorum. Yollar ayırmak gibi bir şey duyuyorum, internette görüyorum. Bu sorunun sebebini anlamadım. Güzel bir galibiyet aldık aslında. Kontratım bitince elimi uzatır vedalaşırız gerekirse." dedi.

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