Sunderland - Dinamo Zagreb Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Sunderland Perşembe 23:00 Dinamo Zagreb

Sunderland ile Dinamo Zagreb, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Stadium of Light sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Sunderland, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Maç, önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor.

Lig Durumu Sunderland 20. İngiltere Premier Ligi O 9 G 1 B 2 M 6 P 5 7 Attığı Gol 17 Yediği Gol -10 Averaj Gol Durumu (Toplam) Sunderland 7 / 17 İç Saha / Deplasman Performansı S Sunderland İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 1 / 2 Gol 1 – 4

Sunderland (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 4 gol atıp 2 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 5 puanla 20. sırada.

Dinamo Zagreb (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 4 gol yedi. (Hırvatistan 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 7 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Sunderland M B M M M tüm kulvarlar Coventry City 3-1 Sunderland İngiltere Premier Ligi M

Sunderland 3-2 Brentford İngiltere Lig Kupası G

Sunderland 0-0 Leeds United İngiltere Premier Ligi B

Lech Poznan 1-1 Sunderland UEFA Avrupa Ligi B

AFC Bournemouth 2-0 Sunderland İngiltere Premier Ligi M Dinamo Zagreb tüm kulvarlar Rudes 1-0 Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi M

Dinamo Zagreb 2-1 Rijeka Hırvatistan 1. Ligi G

Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nijmegen UEFA Avrupa Ligi M

Slaven Belupo 1-5 Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi G

Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht UEFA Avrupa Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Sunderland, son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde ederek zorlu bir dönemden geçiyor. Ev sahibi ekibin, ligdeki son 5 maçında 4 kez mağlup olması dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular Sunderland 4 eksik Romaine Mundle Daniel Ballard Habib Diarra Nordi Mukiele Dinamo Zagreb ✓ Bilinen eksik yok

Sunderland kadrosunda Romaine Mundle (Sakat - Menisküs Problemi), Daniel Ballard (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Habib Diarra (Sakat - Adale Problemi) ve Nordi Mukiele (Sakat - Beyin Sarsıntısı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Brian Brobbey Sunderland 3 Gol 0 Asist Enzo Le Fee Sunderland 2 Gol 1 Asist Nilson Angulo Sunderland 1 Gol 1 Asist Habib Diarra Sunderland 0 Gol 1 Asist

Sunderland kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Brian Brobbey.