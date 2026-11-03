SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi

Sunderland - Dinamo Zagreb Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sunderland, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor. İki takımın güncel durumu ve önemli detaylar haberimizde.

Sunderland - Dinamo Zagreb Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Avrupa Ligi
Sunderland
Perşembe 23:00
05.11.2026
Dinamo Zagreb
Stadyum: Stadium of Light Yayın: tabii Spor

Sunderland ile Dinamo Zagreb, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Stadium of Light sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Sunderland, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Maç, önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor.

Lig Durumu

Sunderland

20. İngiltere Premier Ligi
O
9
G
1
B
2
M
6
P
5
7
Attığı Gol
17
Yediği Gol
-10
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Sunderland 7 / 17

İç Saha / Deplasman Performansı

Sunderland İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 1 / 2
Gol
1 – 4

Sunderland (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 4 gol atıp 2 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 5 puanla 20. sırada.

Dinamo Zagreb (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 4 gol yedi. (Hırvatistan 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 7 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Sunderland M B M M M

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Coventry City 3-1 Sunderland İngiltere Premier Ligi M
  • 28.10.2026 Sunderland 3-2 Brentford İngiltere Lig Kupası G
  • 25.10.2026 Sunderland 0-0 Leeds United İngiltere Premier Ligi B
  • 22.10.2026 Lech Poznan 1-1 Sunderland UEFA Avrupa Ligi B
  • 18.10.2026 AFC Bournemouth 2-0 Sunderland İngiltere Premier Ligi M
Dinamo Zagreb

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Rudes 1-0 Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi M
  • 27.10.2026 Dinamo Zagreb 2-1 Rijeka Hırvatistan 1. Ligi G
  • 22.10.2026 Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nijmegen UEFA Avrupa Ligi M
  • 18.10.2026 Slaven Belupo 1-5 Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi G
  • 15.10.2026 Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht UEFA Avrupa Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Sunderland, son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde ederek zorlu bir dönemden geçiyor. Ev sahibi ekibin, ligdeki son 5 maçında 4 kez mağlup olması dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular

Sunderland

4 eksik
Romaine Mundle Sakat Menisküs Problemi
Daniel Ballard Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Habib Diarra Sakat Adale Problemi
Nordi Mukiele Sakat Beyin Sarsıntısı

Dinamo Zagreb

Bilinen eksik yok

Sunderland kadrosunda Romaine Mundle (Sakat - Menisküs Problemi), Daniel Ballard (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Habib Diarra (Sakat - Adale Problemi) ve Nordi Mukiele (Sakat - Beyin Sarsıntısı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Brian Brobbey Brian Brobbey Sunderland 3 Gol 0 Asist
Enzo Le Fee Enzo Le Fee Sunderland 2 Gol 1 Asist
Nilson Angulo Nilson Angulo Sunderland 1 Gol 1 Asist
Habib Diarra Sunderland 0 Gol 1 Asist

Sunderland kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Brian Brobbey.

Sıkça Sorulan Sorular
Sunderland - Dinamo Zagreb maçı ne zaman?

5 Kasım 2026

Sunderland - Dinamo Zagreb maçı saat kaçta?

23:00

Sunderland - Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda?

tabii Spor

Sunderland - Dinamo Zagreb maçında hangi oyuncular eksik?

Romaine Mundle, Daniel Ballard, Habib Diarra, Nordi Mukiele

Sunderland ve Dinamo Zagreb'ın ligde kaç puanı var?

Sunderland 5 puan, Dinamo Zagreb hakkında bilgi yok.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batrakov'dan Messi ve Ronaldo'yu geride bırakan istatistik!Batrakov'dan Messi ve Ronaldo'yu geride bırakan istatistik!
Avrupa'yı sallayan Batrakov'a Sergen Yalçın'dan olay sözler!Avrupa'yı sallayan Batrakov'a Sergen Yalçın'dan olay sözler!
Anahtar Kelimeler:
Dinamo Zagreb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.