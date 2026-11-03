Sunderland - Dinamo Zagreb Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sunderland ile Dinamo Zagreb, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Stadium of Light sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Sunderland, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Maç, önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor.
Sunderland (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 4 gol atıp 2 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 5 puanla 20. sırada.
Dinamo Zagreb (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 4 gol yedi. (Hırvatistan 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 7 gol yedi.
Sunderland, son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde ederek zorlu bir dönemden geçiyor. Ev sahibi ekibin, ligdeki son 5 maçında 4 kez mağlup olması dikkat çekiyor.
Sunderland kadrosunda Romaine Mundle (Sakat - Menisküs Problemi), Daniel Ballard (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Habib Diarra (Sakat - Adale Problemi) ve Nordi Mukiele (Sakat - Beyin Sarsıntısı) yer almıyor.
Sunderland kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Brian Brobbey.
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