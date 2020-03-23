SunExpress, 13 Mart'tan beri yaklaşık 30 bin turisti evlerine ulaştırdı

İSTANBUL (AA) - SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "Yolcularımıza olan taahhüdümüz gereği, yasakların başladığı 13 Mart'tan 22 Mart’a kadar, İzmir ve Antalya’dan gerçekleştirdiğimiz 180 özel uçuşla yaklaşık 30 bin uçuş yasağı olan ülke vatandaşını Türkiye’den kendi ülkelerine ulaştırdık." ifadesini kullandı.

SunExpress açıklamasına göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye tarafından seyahat yasağı getirilen ülkelerden uçuş ağında yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka, Avusturya, İngiltere, İsviçre ve İrlanda’ya karşılıklı seferlerini 17 Nisan 2020'ye kadar durdurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde söz konusu ülkelere uçuşlarını durdurduklarını belirterek, yasakların başladığı 13 Mart'tan 22 Mart’a kadar, İzmir ve Antalya’dan gerçekleştirdikleri 180 özel uçuşla yaklaşık 30 bin uçuş yasağı olan ülke vatandaşını Türkiye’den kendi ülkelerine ulaştırdıklarını dile getirdi.