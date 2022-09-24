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SunExpress, Skytrax tarafından "Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu" seçildi

24.09.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SunExpress CEO'su Max Kownatzki: -"İşimizin merkezine her zaman misafirlerimizi koyuyoruz ve onlara yolculuklarının her anında mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Skytrax Dünya Hava Yolu Ödülleri'nde "Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu" seçildi.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından yıllık olarak açıklanan ödüller, yolcu memnuniyetini ölçmek üzere gerçekleştirilen global ölçekli anket sonucu ile belirleniyor.

Bu yıl online anket Eylül 2021-Ağustos 2022 tarihleri arasında 100 ülkeden yaklaşık 14 milyon yolcunun katılımıyla yapıldı.

Bu kapsamda, SunExpress, Skytrax tarafından "Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SunExpress CEO'su Max Kownatzki, şunları kaydetti:

"Bu prestijli ödüle yolcularımız tarafında layık görüldüğümüz için çok mutluyuz.İşimizin merkezine her zaman misafirlerimizi koyuyoruz ve onlara yolculuklarının her anında mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Havacılık sektörü için zorlu geçen son iki yılın ardından Dünya Hava Yolları Ödülleri'nde elde ettiğimiz bu büyük başarı, misafirlerimiz için gösterdiğimiz üstün çabanın en güzel göstergesi oldu. Bu ödülün doğrudan yolculardan gelen geri bildirimlere dayanması ve bu vesileyle tüm ekiplerimizin özverili çalışmalarının misafirlerimiz tarafından takdir edildiğini görmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı.

Değerli misafirlerimize ve her gün aynı tutku ve profesyonellikle misafirlerimize en iyi şekilde hizmet veren ekibimize teşekkür ederim. Misafirlerimizin beklenti ve taleplerini dikkatle dinlemeye, havada ve yerde ürün ve hizmetlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Skytrax CEO'su Edward Plaisted ise ödüle ilişkin olarak, "Yolcu oylaması sonucu 'Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu' seçilen SunExpress'i tebrik ediyoruz. Bu ödül, dünyanın pandeminin etkilerinden toparlandığı ve pek çok havacılık şirketinin büyük zorlukların üstesinden gelmeye çalıştığı bir dönemde SunExpress’in müşterilerine sunduğu deneyimin kalitesini vurgulayan olağanüstü bir başarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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