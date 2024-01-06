Sünnet derisinden sıvı enjekte etmişti: Bomba isim 'Ben de istiyorum' diyerek Seda Sayan'ı aradı!

Yaptırdığı estetik operasyonları ve işlemleri saklamayan, sık sık da sosyal medya hesabından paylaşarak gündem olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, son paylaşımıyla dikkat çekmişti.

SEDA SAYAN'IN SON PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

Yaptırdığı işlemin ardından kendisini videoya alan Sayan, daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdiği işlemi anlatmıştı.

Seda Sayan paylaşımında "Benim kadar uslu bir hasta yok. Bakın şu iğneler yapıldı. Hiç şımarıklık yapıyor muyum hocam? Şimdi biz ilk sünnet derisi enjekte ettik. Bu sefer ikincisi bu" ifadelerini kullanmıştı.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Ajda Pekkan, 'Ben de istiyorum' diyerek işlem hakkında bilgi almak için Seda Sayan'ı aradı.







