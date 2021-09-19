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Sunucu Ezgi Sertel'in babası yoğun bakıma kaldırıldı! "Dualarınızı eksik etmeyin"

19.09.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Ezgi Sertel, babası Serdar Sertel'in yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını aktardı. Sertel, durumu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken, onlardan dua istedi.

Sunucu Ezgi Sertel'in babası yoğun bakıma kaldırıldı! "Dualarınızı eksik etmeyin"

2018 yılında 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Ozan Çobanoğlu ile dünyaevine giren Ezgi Sertel, geçtiğimiz sene ikiz bebekleri Tibet ve Mert'i kucağına almıştı. Zaman zaman minik oğullarıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü sunucunun son paylaşımı, sevenlerini bir hayli üzdü.

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Babası Serdar Sertel'in yoğun bakıma kaldırıldığını belirten Ezgi Sertel, üzüntüsünü sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

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39 yaşındaki Sertel, "Benim biricik canım babam yoğun bakımda. İçim çok acıyor... Ne olur dualarınızı eksik etmeyin" sözleriyle babası için takipçilerinden dua istedi.

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