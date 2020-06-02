YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Süper Amatör Ligin tarihi şekillendi

Süper Amatör Ligin tarihi şekillendi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.06.2020 18:20 | Son Güncelleme

Zonguldak Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, korona virüs nedeniyle ertelenen Süper Amatör Lig hakkında açıklamalarda bulundu.Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, Süper Amatör Ligi 25 Temmuzda başlatmayı planladıklarını söyleyerek, bütün takımların ona göre hazırlıklarını yapmasını istedi.Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, ’’Türkiye Futbol Federasyonun Süper Amatör Lig için almış olduğu karar şimdilik 18 Temmuz olarak.

Süper Amatör Ligin tarihi şekillendi

Zonguldak Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, korona virüs nedeniyle ertelenen Süper Amatör Lig hakkında açıklamalarda bulundu.
Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, Süper Amatör Ligi 25 Temmuzda başlatmayı planladıklarını söyleyerek, bütün takımların ona göre hazırlıklarını yapmasını istedi.
Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, ’’Türkiye Futbol Federasyonun Süper Amatör Lig için almış olduğu karar şimdilik 18 Temmuz olarak. Bizde bu karara istinanen liglerimizi kalan haftamız Süper Ligde 3 hafta oldğu için 25 Temmuz olarak belirledik. Ama Federasyonuna planına göre hareket edeceğiz. Burada oynanacak müsabakalar için pandemi kurulu, valilik ve gençlikspor ile toplantı yaparak karar vereceğiz. Önümüzde süreç var bu sürece göre hareket edeceğiz. Geçici olarak ligi 25 Temmuzda başlatmayı planlıyoruz. Takımlarda ona göre şimdilik hazırlıklarını yapsınlar. Türkiye Futbol Federasyonu belki Bölgesel Amatör Ligi de hazılandırabilir’’dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınların korkulu rüyası: Poliksik Over sendromu

Kadınların korkulu rüyası: Poliksik Over sendromu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Bebekli Kilise’de temizlik

Bebekli Kilise’de temizlik

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Kayserispor’da sağ bek Zoran’a emanet

Kayserispor’da sağ bek Zoran’a emanet

Zonguldak Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:16
Sabah
05:14
Öğle
12:56
İkindi
16:56
Akşam
20:28
Yatsı
22:17

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Esra Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Eren Enerji, Ramazan Ayı’nda yüz güldürdü

Eren Enerji, Ramazan Ayı’nda yüz güldürdü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kızılay Öğrencilere Tanıtıldı

Kızılay Öğrencilere Tanıtıldı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.