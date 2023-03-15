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Süper Baba'nın Fiko’su Şevket Altuğ son haliyle şaşırttı! "80'i devirdik"

15.03.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Baba dizisinde canlandırdığı Fikret Aksu karakteriyle hafızalara kazınan Şevket Altuğ’un son hali gündem oldu. Yeşilçam’ın usta ismi Altuğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "80'i devirdik" dedi.

Süper Baba'nın Fiko’su Şevket Altuğ son haliyle şaşırttı! "80'i devirdik"

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Süper Baba’nın oyuncuları son halleri ile şaşırtıyor. ATV'de 1993-1997 yılları arasında yayınlanan dizide Fikret karakterine usta oyuncu Şevket Altuğ hayat veriyordu. Şevval Sam, Bennu Yıldırımlar, Sümer Tilmaç ve Jülide Kural gibi isimlerle beraber rol alan Altuğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 80 yaşına girdiğini duyurdu.

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Doğum günü pastasını paylaşan ünlü isim fotoğrafa "80’i de devirdik. Daha güzel günler göreceğiz" notunu düştü.

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1943 doğumlu olan Altuğ'un fotoğrafı binlerce beğeni aldı. Takipçileri fotoğrafa "Süper Baba'lar yaşlanıyor mu ki", Nice mutlu yıllara", "Sizi ekranlarda görmeyi çok özledik" yorumlarında bulundular.

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