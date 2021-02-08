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Süper bilgisayar ligin şampiyonunu belirledi!

08.02.2021 22:02 | Son Güncelleme:
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Süper bilgisayar ligin şampiyonunu belirledi!

Süper Lig'de 23. hafta tamamlanırken zirve yarışı da hiç olmadığı kadar alevlendi. Geçtiğimiz yıllarda birçok kez şampiyon olacak takımı tahmin eden süper bilgisayar bu yılın şampiyonunu da belirledi. Küme düşen takım ise şoke etti. İşte detaylar...

Hafta sonu oynanan ve Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş'ın Konya karşısındaki galibiyeti sonrası üç büyüklerin üçü de 48 puanda bulunuyor.Futbol ligleri için yaptığı tahminlerde yakaladığı başarıyla dikkat çeken 'Süper Bilgisayar' uygulaması, bu senenin şampiyonunu da belirledi.

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GALATASARAY ŞAMPİYON

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Süper Bilgisayar, ligde geçtiğimiz 24 haftanın istatistikleri ve form durumları üzerinden değerlendirme yaparak matematiksel olarak bir tahminde bulunuyor.Bilgisayarın lig sonu tahminine göre Galatasaray 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 88 puanla şampiyon oluyor.

FENERBAHÇE İKİNCİ

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Ligin 2. sırasında ise 86 puan Fenerbahçe yer alıyor. Sarı lacivertliler 26 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle ligi tamamlıyor.

BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ

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40 maç sonunda 25 galibiyet, 7 beraberlik, 8 yenilgi alan Beşiktaş, Süper Lig'i 3. bitiren ekip...

BAŞAKŞEHİR KÜME DÜŞTÜ!

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Süper Bilgisayar'ın bu tahminlerinin yanı sıra küme düşme potasıyla ilgili sonucu şoke etti.Tahmine göre Gençlerbirliği, Denizlispor, Erzurumspor'un yanısıra son şampiyon Başakşehir, Süper Lig'e veda eden takımlar oluyor.


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