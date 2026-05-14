Süper El Nino alarmı! Kavurucu sıcaklar ve yıkıcı seller için tarih verildi

Dünya, insan kaynaklı iklim krizinin etkisiyle art arda “en sıcak yıl” rekorlarını yaşarken şimdi gözler Pasifik Okyanusu’na çevrildi. Bilim insanları, okyanus yüzeyindeki hızlı ısınmanın küresel hava sistemlerini ciddi şekilde etkileyebileceğini söylüyor.

Uzmanlara göre bu yıl sıradan bir El Nino değil, “Süper El Nino” gelişme ihtimali bulunuyor. Bazı tahmin modelleri, bunun şimdiye kadar kaydedilen en güçlü El Nino olaylarından biri olabileceğine işaret ediyor. Dünya genelinde önümüzdeki 2 yılın, modern tarihin en istikrarsız ve aşırı iklim olaylarına sahne olacağı tahmin ediliyor.

1,5 DERECE EŞİĞİ YENİDEN AŞILABİLİR

Bilim insanlarının en büyük endişelerinden biri ise küresel sıcaklık artışı. Güçlü bir El Nino’nun, insan kaynaklı küresel ısınmayla birleşerek dünya sıcaklıklarını sanayi öncesi döneme göre kritik 1,5 derece eşiğinin üzerine taşıyabileceği belirtiliyor.

Bazı iklim modelleri, sıcaklık anomalilerinin geçici olarak 2 derece artış seviyesine yaklaşabileceğini hatta modern ölçüm tarihinde ilk kez bu sınırın aşılabileceğini öne sürüyor.

ABD merkezli Endişeli Bilim İnsanları Birliği’nden Marc Alessi, “2 derece ihtimalinin sıfır olmaması bile şok edici” diyerek bu durumun dünyayı tehlikeli iklim eşiklerine daha da yaklaştırabileceği uyarısında bulundu.

KURAKLIK VE SELLER AYNI ANDA GÖRÜLEBİLİR

Uzmanlar, güçlü bir El Nino’nun tarım üretiminden su kaynaklarına kadar birçok alanda ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Özellikle Hindistan’daki hayati muson yağmurlarında ciddi düşüş ihtimali bulunurken, dünyanın başka bölgelerinde ise şehirleri etkileyebilecek büyük sel olaylarının yaşanabileceği ifade ediliyor. Bilim insanları, Pasifik’teki mevcut ısınma tablosunun tarihte büyük kıtlıklara yol açan bazı güçlü El Nino dönemleriyle benzerlik göstermesinin endişe verici olduğunu söylüyor.

Alarma geçen Japonya Meteoroloji Ajansı Kuzey Yarımküre için yıkıcı El Nino ihtimali yüzde 70 olarak görülüyor. Hindistan'da ise hayati önemdeki muson yağmurları, son 3 yılın en düşük seviyesine gerileyebilir.

TÜRKİYE'Yİ NELER BEKLİYOR?

Süper El Nino’nun atmosfer dolaşımını etkilemesiyle birlikte Akdeniz bölgesindeki hava dengelerinde de değişim yaşanabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, geçmişte görülen güçlü El Nino dönemlerine benzer şekilde bu kışın mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçebileceğini ve yağış düzeninde ciddi dalgalanmalar görülebileceğini ifade ediyor. Özellikle büyük şehirlerde su kaynakları, baraj seviyeleri ve tarımsal sulama sistemlerinin bu süreçten doğrudan etkilenebileceği değerlendiriliyor. Bilim insanları, okyanus yüzeyindeki ilk sinyallerin ortaya çıktığını, atmosfer üzerindeki etkilerin ise önümüzdeki aylarda daha net hissedilebileceğini söylüyor.

ABD İklim Tahmin Merkezi, El Nino oluşma ihtimalini yüzde 90’ın üzerinde değerlendirirken, Columbia Üniversitesi’ne bağlı Uluslararası İklim ve Toplum Araştırma Enstitüsü, yılın ilerleyen dönemlerinde sistemin güçlenme ihtimaline dikkat çekti. İngiltere Meteoroloji Ofisi de yaptığı açıklamada, oluşabilecek El Nino’nun “bu yüzyılın en güçlü olaylarından biri” olabileceğini belirtti.

SÜPER EL NİNO NEDİR?

El Nino, Pasifik Okyanusu’nun orta ve doğu kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan doğal bir iklim olayı olarak tanımlanıyor. Genellikle 2 ila 7 yılda bir ortaya çıkan bu sistem, dünya genelinde yağış düzenlerini, sıcaklıkları, kuraklıkları ve fırtına oluşumlarını etkiliyor.

“Süper El Nino” ise bu etkinin çok daha güçlü hissedildiği dönemler için kullanılıyor. Uzmanlara göre böylesi bir durumda bazı bölgelerde kavurucu kuraklıklar yaşanırken, bazı bölgeler ise aşırı yağış ve sellerle karşı karşıya kalabiliyor.