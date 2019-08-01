Mynet Trend

Süper kadrolu 'The Hardest Thing' sete çıktı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 01.08.2019 11:28 | Son Güncelleme

Oyuncu kadrosuyla göz kamaştıran 'The Hardest Thing' adlı filmin çekimlerine Makedonya’da start verildi.

Ntc Medya, Sektör Film ve Makedonya ortak yapımı 'The Hardest Thing' adlı filmin çekimleri başladı. Blu Tv için hazırlanan Behzat Ç. ile uzun bir aradan sonra yeniden gündemde olan Erdal Beşikçioğlu ile başarılı oyuncu Belçim Bilgin’in başrollerini paylaştığı film, 10 kişinin kesişen hayatını konu alıyor. Behzat Ç.’ye imzasını atan Serdar Akar'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak ve Halil Ergün gibi isimler rol alıyor.

Makedonya Manastır'da çekimlerine başlanan 'The Hardest Thing' 'Bir insan en fazla ne kadar trajedi yaşayabilir?' sorusuna cevap arıyor. Senaryosu Oliver Romevski tarafından kendi kısa hikayesi olan “Wild Strawberies”’den sinemaya uyarlanan yapımın vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

PARTNERÜnlü çiftten beklenmedik haberÜnlü çiftten beklenmedik haber
Yeşilçam filmlerini geleceğe taşıyorYeşilçam filmlerini geleceğe taşıyor
Hızlı ve Öfkeli’nin yazarından şaşırtan açıklamaHızlı ve Öfkeli’nin yazarından şaşırtan açıklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
The Hardest Thing Erdal Beşikçioğlu Belçim Bilgin

En Çok Okunan Trend Haberler

Öğle saatleri için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Öğle saatleri için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Dere yatağında sıkışan 265 koyun telef oldu!

Dere yatağında sıkışan 265 koyun telef oldu!

Kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı

Kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı

Hızlı ve Öfkeli’nin yazarından şaşırtan açıklama

Hızlı ve Öfkeli’nin yazarından şaşırtan açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeşilçam filmlerini geleceğe taşıyor

Yeşilçam filmlerini geleceğe taşıyor

Hızlı ve Öfkeli’nin yazarından şaşırtan açıklama

Hızlı ve Öfkeli’nin yazarından şaşırtan açıklama

Aşk Tesadüfleri Sever 2’de Zuhal Olcay sürprizi

Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin setinde sürpriz oyuncu!

The Irishman’den beklenen fragman geldi

The Irishman’den beklenen fragman geldi! Hem de altyazılı

Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu topraklarda duygusal anlar

Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu topraklarda duygusal anlar

Peaky Blinders’ın 5. sezonundan ilk fragman yayınlandı

Peaky Blinders’ın 5. sezonundan ilk fragman yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.