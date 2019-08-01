Süper kadrolu 'The Hardest Thing' sete çıktı

Ntc Medya, Sektör Film ve Makedonya ortak yapımı 'The Hardest Thing' adlı filmin çekimleri başladı. Blu Tv için hazırlanan Behzat Ç. ile uzun bir aradan sonra yeniden gündemde olan Erdal Beşikçioğlu ile başarılı oyuncu Belçim Bilgin’in başrollerini paylaştığı film, 10 kişinin kesişen hayatını konu alıyor. Behzat Ç.’ye imzasını atan Serdar Akar'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak ve Halil Ergün gibi isimler rol alıyor.

Makedonya Manastır'da çekimlerine başlanan 'The Hardest Thing' 'Bir insan en fazla ne kadar trajedi yaşayabilir?' sorusuna cevap arıyor. Senaryosu Oliver Romevski tarafından kendi kısa hikayesi olan “Wild Strawberies”’den sinemaya uyarlanan yapımın vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.



