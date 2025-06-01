Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Beşiktaş'a son haftada büyük şok...

Süper Lig ve Türkiye Kupası resmen sona ererken bu karşılaşmaların ardından Süper Kupa eşleşmeleri de belli oldu.

Yeni Süper Kupa formatına göre maçlar, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle oynanacak. Yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile lig ikincisi karşılaşacak. Kazananlar finalde mücadele edecek.

SON BİLET SAMSUNSPOR'UN

Bu sezon Galatasaray'ın hem lig şampiyonu hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması nedeniyle, ligi üçüncü tamamlayan Samsunspor, Süper Kupa'ya katılan son takım oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER

Galatasaray - Trabzonspor

Fenerbahçe - Samsunspor

SÜPER KUPA NE ZAMAN?

Süper Kupa 2025 müsabakaları, Ocak 2026'da tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle gerçekleştirilecek.