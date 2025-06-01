SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Beşiktaş'a son haftada büyük şok...

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın tamamlanmasının ardından Süper Kupa eşleşmeleri de belli oldu. Beşiktaş son haftada Bodrumspor'u farklı mağlup etse de bu galibiyet Siyah-Beyazlılar'a yetmedi. Samsunspor'un son dakikalarda bulduğu gollerle Kayserispor'u mağlup etmesinin ardından Kara Kartal ligi 4. tamamlayarak Süper Kupa dışında kaldı. Bu durum sonrası Beşiktaşlı taraftarlar yönetime büyük tepki gösterdi.

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Beşiktaş'a son haftada büyük şok...
Berker İşleyen

Süper Lig ve Türkiye Kupası resmen sona ererken bu karşılaşmaların ardından Süper Kupa eşleşmeleri de belli oldu.

Yeni Süper Kupa formatına göre maçlar, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle oynanacak. Yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile lig ikincisi karşılaşacak. Kazananlar finalde mücadele edecek.

SON BİLET SAMSUNSPOR'UN

745221_SAMSUNSPOR---KAYSERISPOR-MACINDAN-FOTOGR

Bu sezon Galatasaray'ın hem lig şampiyonu hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması nedeniyle, ligi üçüncü tamamlayan Samsunspor, Süper Kupa'ya katılan son takım oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER

derbi_firtinasi_yasanacak_super_kupa_eslesmeleri_belli_oldu_1748799982_2454

Galatasaray - Trabzonspor
Fenerbahçe - Samsunspor

SÜPER KUPA NE ZAMAN?

67f4df0b40780_super-kupa-icin-yeni-format

Süper Kupa 2025 müsabakaları, Ocak 2026'da tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle gerçekleştirilecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Victor Osimhen'in krallığı artık resmileşti!Victor Osimhen'in krallığı artık resmileşti!
Maçta ortalık karıştı! Tribünden şişe atıldı, teknik direktör kırmızı kart gördüMaçta ortalık karıştı! Tribünden şişe atıldı, teknik direktör kırmızı kart gördü
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika fenerbahçe galatasaray süper kupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden haber! 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaşamla mücadele veriyor

Kahreden haber! 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaşamla mücadele veriyor

Samsunspor - Kayserispor maçında inanılmaz son! Beşiktaş'ı saf dışı bıraktılar

Samsunspor - Kayserispor maçında inanılmaz son! Beşiktaş'ı saf dışı bıraktılar

Enflasyon verisi öncesi zamlı maaşlarını tek tek söyledi! 'En düşük emekli maaşı...'

Enflasyon verisi öncesi zamlı maaşlarını tek tek söyledi! 'En düşük emekli maaşı...'

Nusret, Şampiyonlar Ligi finalinin partisinden kovuldu! Kapının önünden zorla gönderildi

Nusret, Şampiyonlar Ligi finalinin partisinden kovuldu! Kapının önünden zorla gönderildi

Fenerbahçe'de sezonun üçüncü ayrılığı resmen açıklandı! Yıldız oyuncu sosyal medyadan veda etti

Fenerbahçe'de sezonun üçüncü ayrılığı resmen açıklandı! Yıldız oyuncu sosyal medyadan veda etti

Arda Güler'in son hali görenlerini şaşırttı! İnanılmaz değişim...

Arda Güler'in son hali görenlerini şaşırttı! İnanılmaz değişim...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.