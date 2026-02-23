Maç sırasında haber geldi, herkes soyunma odasına kaçtı! İnanılmaz olay

Meksika'da oynanan bir futbol karşılaşması, stadyum yakınlarında polis ile bir kartel grubu arasında çıkan silahlı çatışma nedeniyle durduruldu.

FUTBOLCULAR KORKUYLA SAHAYI TERK ETTİ

Karşılaşma devam ederken stat çevresinden silah sesleri duyuldu. Olayın ardından futbolcular büyük panik yaşayarak sahayı terk etti ve hızla soyunma odasına yöneldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tribünlerde de kısa süreli korku yaşanırken, organizasyon yetkilileri güvenlik protokolünü devreye aldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, karşılaşmanın akıbetine ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.