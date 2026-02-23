SPOR

Maç sırasında haber geldi, herkes soyunma odasına kaçtı! İnanılmaz olay

Meksika’da oynanan futbol maçı, stat çevresinde polis ile bir kartel grubu arasında çıkan silahlı çatışma nedeniyle yarıda kaldı. Silah sesleri üzerine futbolcular sahayı terk ederken, tribünlerde panik yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, maçın akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

Maç sırasında haber geldi, herkes soyunma odasına kaçtı! İnanılmaz olay
Cevdet Berker İşleyen

Meksika'da oynanan bir futbol karşılaşması, stadyum yakınlarında polis ile bir kartel grubu arasında çıkan silahlı çatışma nedeniyle durduruldu.

FUTBOLCULAR KORKUYLA SAHAYI TERK ETTİ

Maç sırasında haber geldi, herkes soyunma odasına kaçtı! İnanılmaz olay 1

Karşılaşma devam ederken stat çevresinden silah sesleri duyuldu. Olayın ardından futbolcular büyük panik yaşayarak sahayı terk etti ve hızla soyunma odasına yöneldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Maç sırasında haber geldi, herkes soyunma odasına kaçtı! İnanılmaz olay 2

Tribünlerde de kısa süreli korku yaşanırken, organizasyon yetkilileri güvenlik protokolünü devreye aldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, karşılaşmanın akıbetine ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

