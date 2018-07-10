SPOR

Süper Kupa'da 'VAR' sisteminin uygulanacağı açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.07.2018 13:35 | Son Güncelleme

TFF, Galatasaray ile Akhisarspor arasında 5 Ağustos'ta oynanacak maçta Video Yardımcı Hakem sisteminin uygulanacağını açıkladı.

Süper Kupa'da 'VAR' sisteminin uygulanacağı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü oynanacak TFF Süper Kupa maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Süper Kupa Müsabaka Statüsü'ne yeni bir madde eklendiği belirtildi.

Yeni eklenen maddede VAR sisteminin artık Süper Kupa maçlarında uygulanacağı ifade edildi.

Bu kararla yeni sezonun ilk resmi maçında VAR sistemi uygulanmış olacak.

Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak.

PARTNERBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyorBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyor
Türkiye liglerinde sezon planlamaları açıklandı!Türkiye liglerinde sezon planlamaları açıklandı!
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstürü çekildi!Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstürü çekildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray akhisarspor tff süper kupa

En Çok Okunan Haberler

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Al Hilal'den Quaresma'ya 9 milyon Euro'luk teklif

Al Hilal'den Quaresma'ya 9 milyon Euro'luk teklif

Fenerbahçe'ye Fransız golcü: Kevin Gameiro

Fenerbahçe'ye Fransız golcü: Kevin Gameiro

Milli futbolcumuz seksi güzelle yakalandı!

Milli futbolcumuz seksi güzelle yakalandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Kupa'da 'VAR' sisteminin uygulanacağı açıklandı

Süper Kupa'da 'VAR' sisteminin uygulanacağı açıklandı

Türkiye liglerinde sezon planlamaları açıklandı!

Türkiye liglerinde sezon planlamaları açıklandı!

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstürü çekildi!

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstürü çekildi!

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? (TFF Süper Lig fikstür çekimi canlı izle)

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? (TFF Süper Lig fikstür çekimi canlı izle)

Milli futbolcunun transferi resmen açıklandı!

Milli futbolcunun transferi resmen açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.