Süper Lig kupa finali ne zaman yapılacak? sorusu araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 2-0'lık üstünlük sağlayan Beşiktaş 10. kez kupa kazanadı. Peki, Süper Kupa finali ne zaman yapılacak? İşte TFF’den yapılan açıklama

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Antalyaspor’u Ziraat Türkiye Kupası finalinde 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Süper Kupa finalinde yine, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor ile karşılaşacak. 10. Kez Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren Beşiktaş, tarihinde ilk kez Süper Kupayı kazanmayı hedefliyor. İki finalistin karşılaşacağı Süper Kupa finalinin yapılacağı tarih, ilerleyen günlerde TFF tarafından açıklanacak.

