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Süper Kupa finali ne zaman yapılacak? İşte TFF’den yapılan açıklama

19.05.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor’u mağlup ederek 59. Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. Çifte şampiyon Beşiktaş’ın, Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor ile yapacağı Süper Kupa final ne zaman? İşte TFF’den gelen son bilgiler…

Süper Kupa finali ne zaman yapılacak? İşte TFF’den yapılan açıklama

Süper Lig kupa finali ne zaman yapılacak? sorusu araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 2-0'lık üstünlük sağlayan Beşiktaş 10. kez kupa kazanadı. Peki, Süper Kupa finali ne zaman yapılacak? İşte TFF’den yapılan açıklama

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Antalyaspor’u Ziraat Türkiye Kupası finalinde 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Süper Kupa finalinde yine, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor ile karşılaşacak. 10. Kez Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren Beşiktaş, tarihinde ilk kez Süper Kupayı kazanmayı hedefliyor. İki finalistin karşılaşacağı Süper Kupa finalinin yapılacağı tarih, ilerleyen günlerde TFF tarafından açıklanacak.

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