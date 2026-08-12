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Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin Napoli'den transferi Romelu Lukaku İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu İstanbul'a ayak basar basmaz tek hedefinin şampiyonluk olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku İstanbul'da!
Burak Kavuncu

Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku resmen İstanbul'da. İşte ilk açıklamaları...

"AMACIMIZ ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAK..."

Fenerbahçe nin yeni transferi Lukaku İstanbul da! 1

Romelu Lukaku, "Taraftarımızdan çok mesaj aldım, onlara teşekkür ediyorum. Bana gösterilen sevgiden dolayı mutluyum.

Gerçekten çok mutluyum. Bana gösterdikleri ve duydukları güvenden dolayı Aziz Yıldırım'a, Cihan Kamer'e, Oğuz Çetin'e ve teknik direktörümüz İsmail Kartal'a teşekkür etmek istiyorum.

Amacımız ve hedefimiz şampiyonluğu kazanmak. Her gün çok sert çalışacağız ve bu şampiyonluk için mücadele etmek adına her maçta elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Bu güzel bir meydan okuma olacak ve ben de bu yüzden buradayım.

Gerçekten çok kaliteli oyunculardan oluşan harika bir takıma yardım etmek için buradayım. Çalışma hırsım, futbol tutkum ve özverimle bu şampiyonluğu kazanmak için takıma ekstra bir güç ve katkı sağlamaya çalışacağım." dedi.

LUKAKU'DAN TÜRKÇE TEZAHÜRAT

Fenerbahçe nin yeni transferi Lukaku İstanbul da! 2

Fenerbahçe'nin Napoli'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Belçikalı yıldız, taraftarlarla birlikte Türkçe tezahürat yaparak renkli görüntülere sahne oldu. “Sarı” ve “Lacivert” sözleriyle başlayan tezahüratta Lukaku, “Şampiyon” derken taraftarlar da “Fener” karşılığını verdi.

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transfer İstanbul Romelu Lukaku fenerbahçe
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