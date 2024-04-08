SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Süper Kupa sonrası gözden kaçan detay! TFF'yi bekleyen yeni tehlike: Hepsi sıraya girdi parasını istiyor

Süper Kupa sonrası gözden kaçan detay! TFF'yi bekleyen yeni tehlike: Hepsi sıraya girdi parasını istiyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.04.2024 10:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunda tarihi bir gece geride kaldı! Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe mücadeleye U19 takımıyla çıkarken karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında Sarı-Lacivertliler tepki olarak takımı sahadan çekti ve Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Peş peşe gelişmelerin yaşandığı olayda TFF'yi yeni bir tehlikenin beklediği ortaya çıktı.

Sadece Türkiye değil dünya yarıda kalan Süper Kupa maçını konuşuyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının tamamlanamamasının ardından yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

AA-20240407-34212957-34212956-GALATASARAY_FENERBAHCE

PARANIN TAMAMINI İSTİYORLAR

Avrupa basını, Süper Kupa'nın yayın haklarını satan alan birçok televizyon kanalının; Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ödedikleri ücretin tamamını geri istediklerini duyurdu.

BİRÇOK ÜLKEYE SATILMIŞTI

Almanya, Fransa, Rusya, İsviçre, Bulgaristan, Hollanda, Polonya, Karadağ, Hırvatistan, Avusturya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovenya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra birçok Orta Doğu ve Afrika ülkesinde yayınlanan Süper Kupa'nın kısa süre içerisinde yarıda kalması şaşkınlık yarattı. (Haber 7)

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..." Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."
Gözler TFF'de! Fenerbahçe ceza alacak mı?Gözler TFF'de! Fenerbahçe ceza alacak mı?
Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi! Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!
Anahtar Kelimeler:
süper kupa tff atan maçı maçın da,
En Çok Okunan Haberler
İYİ Parti'de Akşener dönemi sona erdi

İYİ Parti'de Akşener dönemi sona erdi

Türk doktoru gizli kameraya aldılar! Avrupa'da 9 bin, Türkiye'de 5 bin sterlin: Odada çamaşırını indirip kalçasını elledi

Türk doktoru gizli kameraya aldılar! Avrupa'da 9 bin, Türkiye'de 5 bin sterlin: Odada çamaşırını indirip kalçasını elledi

Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı dünya basınında gündeme oturdu!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı dünya basınında gündeme oturdu!

Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar birlikte kutlama yaptı!

Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar birlikte kutlama yaptı!

Fenerbahçe'nin planları arasında gol yemek yoktu!

Fenerbahçe'nin planları arasında gol yemek yoktu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.