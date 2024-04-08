Süper Kupa sonrası gözden kaçan detay! TFF'yi bekleyen yeni tehlike: Hepsi sıraya girdi parasını istiyor

Sadece Türkiye değil dünya yarıda kalan Süper Kupa maçını konuşuyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının tamamlanamamasının ardından yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

PARANIN TAMAMINI İSTİYORLAR

Avrupa basını, Süper Kupa'nın yayın haklarını satan alan birçok televizyon kanalının; Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ödedikleri ücretin tamamını geri istediklerini duyurdu.

BİRÇOK ÜLKEYE SATILMIŞTI

Almanya, Fransa, Rusya, İsviçre, Bulgaristan, Hollanda, Polonya, Karadağ, Hırvatistan, Avusturya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovenya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra birçok Orta Doğu ve Afrika ülkesinde yayınlanan Süper Kupa'nın kısa süre içerisinde yarıda kalması şaşkınlık yarattı. (Haber 7)





