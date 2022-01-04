Süper Kupa tehlikeye girdi! Antalyaspor ve Beşiktaş'ı korona vurdu

5 Ocak'ta Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi Akdeniz ekibinde 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, temaslı olduğu tespit edilen 3 futbolcu da kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlı ekipte ise 1 futbolcu koronavirüse yakalandı.

TEMASLI 3 FUTBOLCU DA KADRODAN ÇIKARILDI

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Turkcell Süper Kupa 2021 finali öncesi yapılan Covid 19 testleri sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. 3 oyuncumuz da temaslı olduğu için tedbir amaçlı olarak Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'TA DA 1 FUTBOLCU POZİTİF

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, yarın (5 Ocak) Katar’ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." denildi. Öte yandan siyah-beyazlılarda sağlık sorunları bulunan Ghezzal ve Oğuzhan karşılaşmada forma giyemeyecek diğer isimler.

