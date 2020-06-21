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Süper Lig 28. hafta sonuçları, kalan maçlar! Süper Lig puan durumu

FUTBOL HABERLERİ  | 21.06.2020 01:59 | Son Güncelleme

Süper Lig 28. hafta sonuçları, kalan maçlar ve puan durumu nedir? Detaylar haberimizde.

Süper Lig 28. hafta sonuçları, kalan maçlar! Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de son durum merak ediliyor. İşte Süper Lig puan durumu...

Süper Lig puan durumu

1.M.Başakşehir 59 puan
2.Trabzonspor 56 puan (1 maçı eksik)
3.Sivasspor 52 puan (1 maçı eksik)
4.Galatasaray 50 (1 maçı eksik)

  1. Beşiktaş 47 puan
    6.Fenerbahçe 43 puan (1 maçı eksik)
  2. Alanyaspor 43 puan (1 maçı eksik)
    8.Göztepe 37 puan (1 maçı eksik)
    9.Antalyaspor 33 puan (1 maçı eksik)
    10.Gaziantep FK 33 puan (1 maçı eksik)
    11.Denizlispor 31 puan
    12.Gençlerbirliği 31 puan
  3. Kasımpaşa 29 puan (1 maçı eksik)
  4. BTC Turk Y.Malatyaspor 28 puan
    15.Çaykur Rizespor 28 puan (1 maçı eksik)
  5. İH Konyaspor 26 puan (1 maçı eksik)
    17.İM Kayserispor 25 puan
    18.MKE Ankaragücü 24 puan
  6. haftanın programı

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının programı şöyle:

Ankaragücü 1 - 2 Başakşehir
Kayserispor 2 - 0 Gençlerbirliği
Yeni Malatyaspor 2 - 1 Göztepe
Denizlispor 1 - 5 Beşiktaş
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü
Konyaspor - Sivasspor
Alanyaspor - Trabzonspor
Antalyaspor - Çaykur Rizespor


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