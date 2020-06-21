Süper Lig 28. hafta sonuçları, kalan maçlar! Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de son durum merak ediliyor. İşte Süper Lig puan durumu...
Süper Lig puan durumu
1.M.Başakşehir 59 puan
2.Trabzonspor 56 puan (1 maçı eksik)
3.Sivasspor 52 puan (1 maçı eksik)
4.Galatasaray 50 (1 maçı eksik)
Süper Lig'de 28. hafta maçlarının programı şöyle:
Ankaragücü 1 - 2 Başakşehir
Kayserispor 2 - 0 Gençlerbirliği
Yeni Malatyaspor 2 - 1 Göztepe
Denizlispor 1 - 5 Beşiktaş
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü
Konyaspor - Sivasspor
Alanyaspor - Trabzonspor
Antalyaspor - Çaykur Rizespor
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