Süper Lig biletini alan son takım Esenler Erokspor'u geçen Çorum FK oldu!

Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım bu akşam oynanan Esenler Erokspor - Çorum FK maçının ardından belli oldu. Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Çorum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Burak Kavuncu

Erzurumspor ve Amedspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak son takım da belli oldu. Esenler Erokspor ile Çorum FK, Süper Lig bileti için kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan Çorum FK 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

KONYA'DA TARİHİ GECE: ÇORUM FK SÜPER LİG'E ADIMINI ATTI!

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Konya’da karşı karşıya gelen Esenler Erokspor ve Çorum FK’nın dev randevusunda gülen taraf, sahadan 2-0'lık net bir skorla ayrılan kırmızı-siyahlılar oldu. Büyük bir taktik savaşına sahne olan mücadelenin 37. dakikasında sahneye çıkan Serdar Gürler, attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirerek şampiyonluk kapısını araladı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü elinden bırakmayan Çorum ekibi, 53. dakikada tecrübeli golcüsü Mame Thiam'ın ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkararak rahat bir nefes aldı.

Maçın uzatma dakikalarında, 90+3'te Esenler Erokspor'un yıldızı Kanga'nın doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmasıyla rakibinin tüm umutlarını tüketen Çorum FK, hakemin son düdüğüyle birlikte tarihi bir rüyayı gerçeğe dönüştürdü. Tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Çorum temsilcisi, bu unutulmaz zaferle adını Türk futbolunun en üst elit kademesine altın harflerle yazdırdı.

ÇORUM’DA TARİHİ AN! TARİHTE İLK KEZ...

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor karşısında destansı bir zafere imza atan Çorum FK, adını resmen Süper Lig’e yazdırarak Türk futbol tarihinde eşsiz bir ilki başardı. Kulüp tarihinde ilk kez en üst lige yükselme gururu yaşayan kırmızı-siyahlılar, önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek ilk Çorum takımı unvanını alarak şehre eşi benzeri görülmemiş bir karnaval havası yaşattı ve Anadolu futbolunun yeni bayrak taşıyıcısı oldu.

REKORLARLA GEÇEN SEZONUN ARDINDAN HARİTA YENİDEN ÇİZİLDİ!

Trendyol Süper Lig'de nefesleri kesen 2025-2026 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte Türk futbolunun elitler liginde adeta taşlar yerinden oynadı ve yeni sezonun çehresi tamamen değişti. Büyük bir varlık mücadelesine sahne olan küme düşme hattında kaderleri mühürlenen Antalyaspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük, sergiledikleri istikrarsız performansların bedelini Süper Lig'e veda ederek son derece ağır ödedi.

Düşen takımların bıraktığı boşluğu ise alt ligi adeta domine eden yepyeni takımlar doldurdu. TFF 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Erzurumspor FK ile tarih yazarak ikinci sıradan biletini kapan Amedspor, doğrudan Süper Lig’in yeni sakinleri olmayı başardı. Devler arenasına yükselecek üçüncü ve son takımı belirleyecek olan heyecan dolu play-off maratonunda ise Esenler Erokspor karşısında destansı bir zafere imza atan Çorum FK adını elite yazdırarak Süper Lig'de yepyeni bir Anadolu fırtınasının ve kıran kırana geçecek bir yerel rekabet haritasının fitilini ateşledi.

çok iyi oldu 🫣
skor çok iyi gidiyor 😂
çift başlı kartal logolu takım doldu süper lig, 4 tane oldu bildiğim
