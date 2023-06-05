Süper Lig bitmeden veda ettiler! Kayserispor'da iki sürpriz ayrılık birden!

Süper Lig ekibi Kayserispor’da ayrılıklar devam ediyor. Daha önce yolların ayrıldığı tecrübeli kaleci Cenk Gönen’in ardından bugün de Bernard Mensah ve Mario Gavranovic ile vedalaşıldı.

Bu sezon 27 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona ermese de tarafların anlaştığı ve Kayserispor'un son maçı olan Sivasspor deplasmanında Mensah'ın yer almayacağı belirtildi.

Kayserispor’da Mario Gavranovic'le de yollar ayrıldı. 2021-2022 sezonu başında Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımından transfer edilen forvet oyuncusunun sözleşmesi sona erdi.

Sivasspor maçı kafilesine dahil edilmeyen Mario Gavranovic, takım arkadaşları ile vedalaştı.

İki sezondur Kayserispor’da forma giyen Mario Gavranovic 55 maçta 16 gol 4 asistlik performans ortaya koydu. 3 sarı kart, 1 kez de kırmızı kart gören forvet futbolcusu bu sezon ise forma giydiği 22 Süper Lig maçında 4 gol, 1 asist ile oynadı.



