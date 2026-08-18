Süper Lig bu sefer alev alacak! Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe ile görüşüyor

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna kaliteli yerli isimler katmak adına düğmeye bastı. Yabancı kuralını da dikkate alan sarı-lacivertli yönetim, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden transfer listesinin üst sıralarına taşıdı.

İSMAİL KARTAL'IN LİSTESİNDE İLK SIRALARDA

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlaması ve sunduğu rapor doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, orta sahadaki yerli kalitesini üst seviyeye çekmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda aranan profil için İtalya'da top koşturan tecrübeli isim öne çıktı.

İTALYA'DAN FLAŞ İDDİA: MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Serie A devi Inter'de forma giyen 32 yaşındaki milli oyuncu ile ciddi şekilde ilgileniyor. Haberin detaylarında, Fenerbahçe kulübünün Hakan Çalhanoğlu'nun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer şartları hakkında ilk teması kurduğu belirtildi.