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Süper Lig bu sefer alev alacak! Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe ile görüşüyor

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, yabancı kuralı nedeniyle yerli rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin, Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçtiği ve oyuncunun menajeriyle temas kurduğu iddia edildi.

Süper Lig bu sefer alev alacak! Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe ile görüşüyor
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna kaliteli yerli isimler katmak adına düğmeye bastı. Yabancı kuralını da dikkate alan sarı-lacivertli yönetim, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden transfer listesinin üst sıralarına taşıdı.

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Süper Lig bu sefer alev alacak! Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe ile görüşüyor 1

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlaması ve sunduğu rapor doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, orta sahadaki yerli kalitesini üst seviyeye çekmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda aranan profil için İtalya'da top koşturan tecrübeli isim öne çıktı.

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Süper Lig bu sefer alev alacak! Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe ile görüşüyor 2

İtalyan basınında yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Serie A devi Inter'de forma giyen 32 yaşındaki milli oyuncu ile ciddi şekilde ilgileniyor. Haberin detaylarında, Fenerbahçe kulübünün Hakan Çalhanoğlu'nun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer şartları hakkında ilk teması kurduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu fenerbahçe
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