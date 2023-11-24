SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Süper Lig’de 13. hafta heyecanı yaşanacak

Süper Lig’de 13. hafta heyecanı yaşanacak

24.11.2023 14:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’de 13. hafta, yarın oynanacak İstanbulspor-Hatayspor müsabakasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 13. hafta heyecanı yarın, 26 Kasım Pazar ve 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında yarın saat 13.30’da İstanbulspor, Hatayspor’u konuk edecek.

Hafta 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak RAMS Başakşehir - Pendikspor ve Sivasspor - Trabzonspor mücadeleleriyle tamamlanacak.

Ligde 13. haftanın programı şöyle:

Yarın

13.30 İstanbulspor - Hatayspor
16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa
19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor

26 Kasım Pazar

13.30 Kayserispor - Adana Demirspor
16.00 Samsunspor - Beşiktaş
16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

27 Kasım Pazartesi

20.00 RAMS Başakşehir - Pendikspor
20.00 Sivasspor - Trabzonspor

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'de şampiyon olacak takımı tahmin ettilerSüper Lig'de şampiyon olacak takımı tahmin ettiler
TFF, kaza geçiren Mario Balotelli için "geçmiş olsun" mesajı yayımladıTFF, kaza geçiren Mario Balotelli için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı
Maçların kanalı mı değişiyor?Maçların kanalı mı değişiyor?
En Çok Okunan Haberler
Akın akın mağazalara gidiyorlar! Metrelerce kuyruk oluştu

Akın akın mağazalara gidiyorlar! Metrelerce kuyruk oluştu

500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor!

500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor!

EURO 2024'ün muhtemel favorileri açıklandı

EURO 2024'ün muhtemel favorileri açıklandı

Maçların kanalı mı değişiyor?

Maçların kanalı mı değişiyor?

Bursa Uludağ Basketbol takımı için skandal iddia!

Bursa Uludağ Basketbol takımı için skandal iddia!

Başkanlığa seçilmeden ayrılığı resmen açıkladı!

Başkanlığa seçilmeden ayrılığı resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.