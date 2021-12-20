Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu! Zorbay Küçük kararı

Süper Lig'de 18. haftada görev yapacak hakemler açıkladı. Galatasaray-Başakşehir maçının tartışmalı hakemi Zorbay Küçük'e Süper Lig'in 18. haftasında görev verilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Altay - Trabzonspor: Ali Şansalan

Adana Demirspor - Galatasaray: Arda Kardeşler

Karagümrük - Fenerbahçe: Erkan Özdamar

Beşiktaş - Göztepe: Ümit Öztürk

Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

Başakşehir - Giresunspor: Alper Ulusoy





