Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu! Zorbay Küçük kararı

Süper Lig'de 18. haftada görev yapacak hakemler açıkladı. Galatasaray-Başakşehir maçının tartışmalı hakemi Zorbay Küçük'e Süper Lig'in 18. haftasında görev verilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Altay - Trabzonspor: Ali Şansalan
Adana Demirspor - Galatasaray: Arda Kardeşler
Karagümrük - Fenerbahçe: Erkan Özdamar
Beşiktaş - Göztepe: Ümit Öztürk
Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
Başakşehir - Giresunspor: Alper Ulusoy
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