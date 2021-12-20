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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu! Zorbay Küçük kararı

20.12.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. TFF, ligin 17. haftasında Galatasaray - Başakşehir maçında aldığı kararlar ve maç sonu olaylarıyla tepki alan Zorbay Küçük'e Süper Lig'de görev vermedi.

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu! Zorbay Küçük kararı

Süper Lig'de 18. haftada görev yapacak hakemler açıkladı. Galatasaray-Başakşehir maçının tartışmalı hakemi Zorbay Küçük'e Süper Lig'in 18. haftasında görev verilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Altay - Trabzonspor: Ali Şansalan

Adana Demirspor - Galatasaray: Arda Kardeşler

Karagümrük - Fenerbahçe: Erkan Özdamar

Beşiktaş - Göztepe: Ümit Öztürk

Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

Başakşehir - Giresunspor: Alper Ulusoy

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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