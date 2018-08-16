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Süper Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.08.2018 10:13 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 2. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

17 AĞUSTOS CUMA
21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

18 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Bursaspor-Kayserispor: Mete Kalkavan
21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
21.45 Galatasaray-Göztepe: Ali Palabıyık

20 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

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