Süper Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
17 AĞUSTOS CUMA
21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Bursaspor-Kayserispor: Mete Kalkavan
21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
21.45 Galatasaray-Göztepe: Ali Palabıyık
20 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
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