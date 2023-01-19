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Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu! Açıklamanın hemen ardından Fırat Aydınus'un sözleri sosyal medyada gündem oldu

19.01.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Yapay zeka ile belirlenen hakemlerin paylaşılmasının ardından eski hakem Fırat Aydınus'un sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu! Açıklamanın hemen ardından Fırat Aydınus'un sözleri sosyal medyada gündem oldu

Spor Toto Süper Lig’de 20. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar ve 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

FIRAT AYDINUS AÇIKLADI

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ALİ KOÇ DA İSYAN ETMİŞTİ

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, VAR tartışması sonrası yaptığı açıklamalarda yapay zeka sistemini eleştirdi: "Yapay zeka da bir teknoloji içine ne koyarsan, nasıl kullanırsan o şekilde performans sağlar." demişti.

20 Ocak Cuma

20.00 Adana Demirspor - Giresunspor: Yasin Kol

21 Ocak Cumartesi

16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Turgut Doman
19.00 Galatasaray - Antalyaspor: Ali Şansalan

22 Ocak Pazar

13.30 Gaziantep Fk - Dg Sivasspor: Cihan Aydın
16.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Burak Pakkan
16.00 Kayserispor - Beşiktaş: Mete Kalkavan
19.00 Trabzonspor - İstanbulspor: Arda Kardeşler

23 Ocak Pazartesi

20.00 Konyaspor - Mke Ankaragücü: Murat Erdoğan
20.00 Ümraniyespor - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen


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