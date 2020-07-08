Yeni sezon takvimi belli oldu
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de başlayacak.
Detaylar birazdan...
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