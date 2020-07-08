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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de başlayacak!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.07.2020 17:32 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de başlayacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de başlayacak!

Yeni sezon takvimi belli oldu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de başlayacak.

Detaylar birazdan...

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iyi iyi baslasin 11 eylulde zaten ozamana kadar her yer karantinaya girer yeniden bizde evden maci izleriz napalim kader bu
Allah rızası için en azından bu sefer adaletli olsun
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