SPOR

Süper Lig'de 21 ve 22. hafta programı açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.02.2019 20:30 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 21. ve 22. haftanın maç programı belli oldu.

Süper Lig'de 21 ve 22. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21. ve 22. haftanın maç programı şöyle:

21. HAFTA

8 ŞUBAT CUMA
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

9 ŞUBAT CUMARTESİ
16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)

10 ŞUBAT PAZAR
13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

11 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Henüz açıklanmadı)

22. HAFTA

15 ŞUBAT CUMA
20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)
16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

17 ŞUBAT PAZAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Kazım Karabekir)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

18 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

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