Süper Lig'de 21 ve 22. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21. ve 22. haftanın maç programı şöyle:
21. HAFTA
8 ŞUBAT CUMA
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
9 ŞUBAT CUMARTESİ
16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)
10 ŞUBAT PAZAR
13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
11 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Henüz açıklanmadı)
22. HAFTA
15 ŞUBAT CUMA
20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
16 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)
16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)
17 ŞUBAT PAZAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Kazım Karabekir)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
18 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
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