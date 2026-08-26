Beşiktaş için gemileri yaktı! 'Beni gönderin' dedi, idmana çıkmadı

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha bölgesine takviye yapmak için arayışlarını hızlandırdı. Kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştiren Siyah-Beyazlılar, merkezdeki alternatiflerini artırmak adına gözünü yeniden İspanya'ya çevirdi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın gündemine Rayo Vallecano forması giyen Pathe Ciss girdi. Siyah-Beyazlı yönetimin, 30 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

CISS AYRILIK İSTEDİ

Orta sahada mücadele gücü ve fiziksel özellikleriyle öne çıkan Ciss'in Rayo Vallecano'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. Senegalli futbolcunun kariyerinde yeni bir başlangıç yapmak istediği ve bu doğrultuda kulüp yönetiminden kendisine gelen teklifleri değerlendirebilmek için izin talep ettiği aktarıldı.

ANTRENMANA KATILMADI

Pathe Ciss'in transfer konusunda kulübünden kolaylık beklediği ve yaşanan süreç nedeniyle Rayo Vallecano'nun son antrenmanında yer almadığı öne sürüldü. Oyuncunun bu tavrının, İspanyol ekibinden ayrılma konusundaki kararlılığını gösterdiği değerlendiriliyor.

TEMASLARIN HIZLANMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş ile Rayo Vallecano arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha somut bir noktaya taşınması bekleniyor. Ciss'in ayrılık talebi sonrasında yaşanan gelişmelerin, transfer sürecinde Siyah-Beyazlılar açısından önemli bir avantaj oluşturabileceği belirtiliyor.