Süper Lig'de 26-28 hafta programları açıklandı!

TFF, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin, 15 Mart Pazar günü 19.00'da oynanacağını açıkladı.
16.00: Trabzonspor - Başakşehir
19.00: Galatasaray - Beşiktaş
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