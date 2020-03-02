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Süper Lig'de 26-28 hafta programları açıklandı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.03.2020 20:22 | Son Güncelleme

TFF, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin, 15 Mart Pazar günü 19.00'da oynanacağını açıkladı.

Süper Lig'de 26-28 hafta programları açıklandı!

TFF, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin, 15 Mart Pazar günü 19.00'da oynanacağını açıkladı.

16.00: Trabzonspor - Başakşehir
19.00: Galatasaray - Beşiktaş

AYRINTILAR BİRAZDAN...


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