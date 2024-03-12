Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. VAR kayıtlarında TÜMOSAN Konyaspor - Yukatel Adana Demirspor maçının sahada incelemeye giden pozisyon yer aldı.

VAR Hakemi İlker Coşkun: Elle oynamadan dolayı potansiyel bir penaltı için inceleme öneriyorum

Volkan Bayarslan: Bu top Adana Demir'e çarpıyor doğru mu? Kaç numara? Numarayı söyler misin bana?

VAR: Siyah, 13 numara

Volkan Bayarslan: Tamam, 13 tamam, gördüm, el var.

Volkan Bayarslan: Eline çarpmayı gördüm, kart vermiyorum, Sadece elle oynamadan dolayı penaltı veriyorum.