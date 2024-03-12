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Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı

12.03.2024 19:34
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 29. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor - Yukatel Adana Demirspor maçındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. VAR kayıtlarında TÜMOSAN Konyaspor - Yukatel Adana Demirspor maçının sahada incelemeye giden pozisyon yer aldı.

VAR Hakemi İlker Coşkun: Elle oynamadan dolayı potansiyel bir penaltı için inceleme öneriyorum

Volkan Bayarslan: Bu top Adana Demir'e çarpıyor doğru mu? Kaç numara? Numarayı söyler misin bana?

VAR: Siyah, 13 numara

Volkan Bayarslan: Tamam, 13 tamam, gördüm, el var.

Volkan Bayarslan: Eline çarpmayı gördüm, kart vermiyorum, Sadece elle oynamadan dolayı penaltı veriyorum.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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