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Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

26.08.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanacak. Birbirinden önemli karşılaşmalar öncesi Süper Lig 3. hafta hakemleri açıklandı.

Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş -Fatih Karagümrük maçında Cüneyt Çakır, Kasımpaşa- Galatasaray maçında Fırat Aydınus, Altay- Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu ve Giresunspor-Trabzonspor karşılaşmasında Ali Şansalan düdük çalacak.

İŞTE 3. HAFTA HAKEMLERİ

Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

Kasımpaşa-Galatasaray: Fırat Aydınus

Altay-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

Giresunspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

Adana Demirspor-Konyaspor: Alper Ulusoy

Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

Başakşehir FK-Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu

Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

Hatayspor-Alanyaspor: Mert Güzenge

Sivasspor-Göztepe: Burak Şeker


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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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