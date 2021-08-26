Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş -Fatih Karagümrük maçında Cüneyt Çakır, Kasımpaşa- Galatasaray maçında Fırat Aydınus, Altay- Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu ve Giresunspor-Trabzonspor karşılaşmasında Ali Şansalan düdük çalacak.
Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır
Kasımpaşa-Galatasaray: Fırat Aydınus
Altay-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
Giresunspor-Trabzonspor: Ali Şansalan
Adana Demirspor-Konyaspor: Alper Ulusoy
Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
Başakşehir FK-Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
Hatayspor-Alanyaspor: Mert Güzenge
Sivasspor-Göztepe: Burak Şeker
Okuyucu Yorumları 0 yorum