Süper Lig’de 30. hafta görünümü

Trendyol Süper Lig’in 30. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 23 gol atıldı. Lider Galatasaray, Ankara’da Gençlerbirliği’ne konuk olurken sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, sahasında oynadığı Başakşehir karşısında puan kaybetti. Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor’a mağlup oldu.

Zirve yarışında Galatasaray puanını 71’e yükseltirken, Fenerbahçe 67, Trabzonspor 65 puanla sıralandı.

HAFTANIN SONUÇLARI!

Ligde 30. hafta maçları ve sonuçları:

Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 2

Fenerbahçe: 2 - Çaykur Rizespor: 2

Fatih Karagümrük: 1 - Eyüpspor: 2

Kocaelispor: 1 - Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 1 - Galatasaray: 2

Kasımpaşa: 1 - Alanyaspor: 0

Samsunspor: 2 - Beşiktaş: 1

Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1

Gaziantep FK: 3 - Kayserispor: 0

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır