Süper Lig'de 32 ve 33. haftanın programı açıklandı

32. HAFTA
10 Mayıs Cuma
20:30 Antalyaspor - Bursaspor
11 Mayıs Cumartesi
16:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
19:00 Fenerbahçe - Akhisarspor
19:00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor
12 Mayıs Pazar
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa
16:00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor
19:00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü
19:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
13 Mayıs Pazartesi
20:00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor
33. HAFTA
17 Mayıs Cuma
20:30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor
18 Mayıs Cumartesi
19:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19:00 Trabzonspor - Beşiktaş
19 Mayıs Pazar
16:00 Akhisarspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
16:00 Bursaspor - Göztepe
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor
19:00 Galatasaray - Medipol Başakşehir
20 Mayıs Pazartesi
20:00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor
20:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe
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