SPOR

Süper Lig'de 32 ve 33. haftanın programı açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.05.2019 15:57 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 32 ve 33. hafta programları açıklandı. Trabzonspor - Beşiktaş maçı 18 Mayıs Cumartesi 19:00'da, Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı ise 19 Mayıs Pazar 19:00'da oynanacak.

Süper Lig'de 32 ve 33. haftanın programı açıklandı

32. HAFTA

10 Mayıs Cuma
20:30 Antalyaspor - Bursaspor

11 Mayıs Cumartesi
16:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
19:00 Fenerbahçe - Akhisarspor
19:00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor

12 Mayıs Pazar
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa
16:00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor
19:00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü
19:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

13 Mayıs Pazartesi
20:00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor

33. HAFTA

17 Mayıs Cuma
20:30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor

18 Mayıs Cumartesi
19:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19:00 Trabzonspor - Beşiktaş

19 Mayıs Pazar
16:00 Akhisarspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
16:00 Bursaspor - Göztepe
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor
19:00 Galatasaray - Medipol Başakşehir

20 Mayıs Pazartesi
20:00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor
20:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
süper lig trabzonspor-beşiktaş

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