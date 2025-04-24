Süper Lig'de 33'üncü haftanın hakemleri açıklandı

33'üncü haftanın açılış maçı olan Beşiktaş - Hatayspor mücadelesini Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Süper Lig'de haftanın programı ve hakemler şöyle;
YARIN
20.00 Beşiktaş - Hatayspor: ADNAN DENİZ KAYATEPE
26 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Sivasspor - Antalyaspor: BURAK PAKKAN
19.00 Bodrum FK - Samsunspor: YASİN KOL
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: DİRENÇ TONUSLUOĞLU
27 NİSAN PAZAR
16.00 Trabzonspor - Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor: ARDA KARDEŞLER
19.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: ATİLLA KARAOĞLAN
19.00 Eyüpspor - Galatasaray: ÇAĞDAŞ ALTAY
28 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Göztepe - Başakşehir: KADİR SAĞLAM
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