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Süper Lig'de 33'üncü haftanın hakemleri açıklandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.04.2025 14:02
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Süper Lig'de 33'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 33'üncü haftanın hakemleri açıklandı

33'üncü haftanın açılış maçı olan Beşiktaş - Hatayspor mücadelesini Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Süper Lig'de haftanın programı ve hakemler şöyle;

YARIN

20.00 Beşiktaş - Hatayspor: ADNAN DENİZ KAYATEPE

26 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Sivasspor - Antalyaspor: BURAK PAKKAN

19.00 Bodrum FK - Samsunspor: YASİN KOL

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: DİRENÇ TONUSLUOĞLU

27 NİSAN PAZAR

16.00 Trabzonspor - Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN

16.00 Konyaspor - Adana Demirspor: ARDA KARDEŞLER

19.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: ATİLLA KARAOĞLAN

19.00 Eyüpspor - Galatasaray: ÇAĞDAŞ ALTAY

28 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Göztepe - Başakşehir: KADİR SAĞLAM

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