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Süper Lig’de 34. haftanın hakemleri açıklandı

09.04.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig’de 34. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 34. haftanın hakemlerini duyurdu.

Buna göre Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında Ali Palabıyık, BB Erzurumspor-Beşiktaş karşılaşmasında Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Gaziantep FK mücadelesinde de Mete Kalkavan düdük çalacak.

SÜPER LİG'DE 34. HAFTANIN HAKEMLERİ ŞÖYLE:

10 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Atakaş Hatayspor - Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

11 NİSAN PAZAR

13.30 Demir Grup Sivasspor - İH Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Hes Kablo Kayserispor - FT Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: Serkan Tokat
19.00 BB Erzurumspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

12 NİSAN PAZARTESİ

16.00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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