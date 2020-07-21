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Süper Lig'de 34. haftanın programı açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.07.2020 12:08 | Son Güncelleme

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. hafta müsabaka programı açıklandı.

Süper Lig'de 34. haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının programı belli oldu.

Ligin 34. haftasında, şampiyon Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşması 26 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son hafta maçlarının programı şöyle:

24 Temmuz Cuma:

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Antalya

25 Temmuz Cumartesi:

21.00 Göztepe-Demir Grup Sivaspor: Gürsel Aksel

21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Eryaman

21.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Denizli Atatürk

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Konya Büyükşehir Belediye

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Yeni Malatya

21.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Ülker

26 Temmuz Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

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