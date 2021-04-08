Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı.
Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. haftaların müsabaka programları açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in son 3 hafta müsabakaları aynı gün ve saatlerde oynanacağı belirtilirken, programın da daha sonra açıklanacağı duyuruldu.
16.00 Konyaspor - Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği - Sivasspor
19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
13.30 Denizlispor - BB Erzurumspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Hatayspor
19.00 Göztepe - Galatasaray
18 Nisan Pazar 16.00 - Gaziantep - Kasımpaşa
19.00 Başakşehir - Fenerbahçe
Fatih Karagümrük haftayı bay geçmektedir.
16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor
16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe
19.00 Hatayspor - Antalyaspor
19.00 Sivasspor - Beşiktaş
16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor
16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray - Trabzonspor
17.16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK
19.00 Kasımpaşa - Başakşehir
Fenerbahçe haftayı bay geçmektedir.
20.19.00 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - Kayserispor
14.13.30 Konyaspor - Hatayspor
16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük
19.00 Denizlispor - Sivasspor
19.00 Antalyaspor - Galatasaray
13.30 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü
16.00 Başakşehir - Alanyaspor
16.00 Gaziantep FK - BB Erzurumspor
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
Göztepe haftayı bay geçmektedir.
16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor
19.00 Hatayspor - Gençlerbirliği
19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
16.00 Kayserispor - Denizlispor
16.00 Göztepe - Trabzonspor
19.00 Galatasaray - Konyaspor
16.00 BB Erzurumspor - Başakşehir
16.00 Sivasspor - Yeni Malatyaspor
19.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK
19.00 Alanyaspor - Fenerbahçe
Kasımpaşa haftayı bay geçmektedir.
16.00 Antalyaspor - Göztepe
19.00 Beşiktaş - Hatayspor
16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor
16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük
19.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor
16.00 Başakşehir - MKE Ankaragücü
19.00 Gaziantep - Sivasspor
19.00 Fenerbahçe - BB Erzurumspor
Trabzonspor haftayı bay geçmektedir.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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