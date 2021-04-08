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Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı

08.04.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020-2021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı. Buna göre ligin 36. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor derbisi 21 Nisan Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak.

Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı.
Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. haftaların müsabaka programları açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in son 3 hafta müsabakaları aynı gün ve saatlerde oynanacağı belirtilirken, programın da daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

35. HAFTA

16 NİSAN CUMA

16.00 Konyaspor - Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği - Sivasspor
19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

17 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Denizlispor - BB Erzurumspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Hatayspor
19.00 Göztepe - Galatasaray
18 Nisan Pazar 16.00 - Gaziantep - Kasımpaşa
19.00 Başakşehir - Fenerbahçe
Fatih Karagümrük haftayı bay geçmektedir.

36. HAFTA

20 NİSAN SALI

16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor
16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe
19.00 Hatayspor - Antalyaspor
19.00 Sivasspor - Beşiktaş

21 NİSAN ÇARŞAMBA

16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor
16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray - Trabzonspor

22 NİSAN PERŞEMBE

17.16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK
19.00 Kasımpaşa - Başakşehir
Fenerbahçe haftayı bay geçmektedir.

37. HAFTA

23 NİSAN CUMA

20.19.00 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - Kayserispor

24 NİSAN CUMARTESİ

14.13.30 Konyaspor - Hatayspor
16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük
19.00 Denizlispor - Sivasspor
19.00 Antalyaspor - Galatasaray

25 NİSAN PAZAR

13.30 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü
16.00 Başakşehir - Alanyaspor
16.00 Gaziantep FK - BB Erzurumspor
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
Göztepe haftayı bay geçmektedir.

38. HAFTA

27 NİSAN SALI

16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor
19.00 Hatayspor - Gençlerbirliği
19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

28 NİSAN ÇARŞAMBA

16.00 Kayserispor - Denizlispor
16.00 Göztepe - Trabzonspor
19.00 Galatasaray - Konyaspor

29 NİSAN PERŞEMBE

16.00 BB Erzurumspor - Başakşehir
16.00 Sivasspor - Yeni Malatyaspor
19.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK
19.00 Alanyaspor - Fenerbahçe
Kasımpaşa haftayı bay geçmektedir.

39. HAFTA

1 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Antalyaspor - Göztepe
19.00 Beşiktaş - Hatayspor

2 MAYIS PAZAR

16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor
16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük
19.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

3 MAYIS PAZARTESİ

16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor
16.00 Başakşehir - MKE Ankaragücü
19.00 Gaziantep - Sivasspor
19.00 Fenerbahçe - BB Erzurumspor
Trabzonspor haftayı bay geçmektedir.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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