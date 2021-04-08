Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı.

Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. haftaların müsabaka programları açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in son 3 hafta müsabakaları aynı gün ve saatlerde oynanacağı belirtilirken, programın da daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

35. HAFTA

16 NİSAN CUMA

16.00 Konyaspor - Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği - Sivasspor

19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

17 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Denizlispor - BB Erzurumspor

16.00 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor

16.00 Trabzonspor - Hatayspor

19.00 Göztepe - Galatasaray

18 Nisan Pazar 16.00 - Gaziantep - Kasımpaşa

19.00 Başakşehir - Fenerbahçe

Fatih Karagümrük haftayı bay geçmektedir.

36. HAFTA

20 NİSAN SALI

16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor

16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe

19.00 Hatayspor - Antalyaspor

19.00 Sivasspor - Beşiktaş

21 NİSAN ÇARŞAMBA

16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor

16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray - Trabzonspor

22 NİSAN PERŞEMBE

17.16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK

19.00 Kasımpaşa - Başakşehir

Fenerbahçe haftayı bay geçmektedir.