Süper Lig'de 35'inci hafta programı belli oldu.

Haftanın önemli maçında Trabzonspor’un Galatasaray’ı konuk edeceği mücadele 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak
Süper Lig’de 35’inci haftanın karşılaşmaları ve maçların programı şöyle:
20.00 Başakşehir-Fenerbahçe )Fatih Terim Stadyumu)
20.00 Gaziantep - Alanyaspor (Gaziantep Stadyumu)
16.00 Konyaspor- Rizespor Konya Büyükşehir Stadyumu
16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
19.00 Trabzonspor- Galatasaray (Papara Park)
16.00 Sivasspor - Bodrumspor (4 Eylül Stadyumu)
19.00 Göztepe - Hatayspor (Gürsel Aksel Stadyumu)
19.00 Beşiktaş - Adanaspor (Tüpraş Stadyumu)
20.00 Kayserispor - Antalyaspor (Enerji Stadyumu)
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