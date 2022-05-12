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Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

12.05.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

14 Mayıs Cumartesi:

19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur KabloYeni Malatyaspor: Cihan Aydın

15 Mayıs Pazar:

16.00 Göztepe-Beşiktaş: Ümit Öztürk

16.00 Trabzonspor-Altay: Kadir Sağlam

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek

19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge

19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16 Mayıs Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

20.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

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Spor Toto Süper Lig
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