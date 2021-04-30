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Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri açıklandı

30.04.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 39. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın, 2 Mayıs Pazar ve 3 Mayıs Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. Buna göre TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Beşiktaş - Hatayspor mücadelesine Ali Palabıyık, Gençlerbirliği - Galatasaray maçına Halis Özkahya, Fenerbahçe - BB Erzurumspor müsabakasına da Mete Kalkavan'ı atadı.

Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 MAYIS CUMARTESİ:

20.30 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Ali Palabıyık

2 MAYIS PAZAR:

16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray: Halis Özkahya

3 MAYIS PAZARTESİ:

16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Arda Kardeşler

16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu


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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Fenere Mete Kalkavan. İlginç değilmi?
yani direkt diyorlar ki olurda bjk kaybederse Beşiktaşlı Mete Kalkavan işi bitirir
ALİ PALABIYIK GS TARAFTARI BİR HAKEM OLMASINA RAĞMEN FB NİN TETİKÇİLİĞİNİ YAPAN BİR HAKEM.ASLINDA HAKEM OLARAK BİLGİLİ.ANCAK, MANTIĞI İLE DEĞİL DUYGULARI İLE MAÇ YÖNETİYOR.ÖZELLİKLE BJK KARŞI ALERJİSİ VAR.BJK FUTBOLCULARA 40 SARI KART 5 KIRMIZI KART VEREN BİRİ.YANİ BJK GELİNCE KARTLAR ELİNDE CEBİNDE DEĞİL ELİNDE GEZEREK MAÇ YÖNETİYOR.BJK-SAMSUN MAÇINI UNUTMADIK.REZALETT.MAÇI KATLETTİ.BU BİR TESADÜF OLAMAZ.EĞER ADAM GİBİ MAÇ YÖNETSE CÜNEYT ÇAKIRDAN AŞAĞI KALIR YANI YOK.AMA ÖZELLİKLE BJK KARŞI ALERJİSİNİ ATLATMASI LAZIM.DÜRÜST MAÇ YÖNETMELİ.4 HAFTADIR FB İSTEDİĞİ HAKEMLER VERİLDİ.BUDA İLGİNÇTİR.

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