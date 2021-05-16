SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. mke ankaragücü
  4. Süper Lig’de 40 yıl sonra Ankara takımı yok

Süper Lig’de 40 yıl sonra Ankara takımı yok

16.05.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin Süper Lig'den küme düşmesiyle birlikte 40 yıl sonra Başkent’in Süper Lig temsilcisi kalmadı.

Süper Lig’de 40 yıl sonra Ankara takımı yok

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun dün oynanan maçların ardından sona ermesi ile birlikte ligde Başkent Ankara’yı temsil eden MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği TFF 1. Lig’e düştü.

MKE Ankaragücü’nün geçtiğimiz hafta Kasımpaşa mağlubiyeti ile düşmesi kesinleşirken, umutları son haftaya bırakan Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor’a mağlup olmasının ardından lige veda eden bir diğer Ankara temsilcisi oldu.

Yaşanan bu düşüşün ardından 2021-2022 sezonunda Ankara’yı Süper Lig’de temsil edecek takım kalmadı. Son olarak 1980-1981 sezonunda Süper Lig’de Ankara takımı yer almamıştı. Başkent Ankara'yı, Süper Lig'de 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında ise 4 takım temsil etmişti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü
Hikmet Karaman'dan mağlubiyet sözleri: Beşiktaş maçında beri...Hikmet Karaman'dan mağlubiyet sözleri: Beşiktaş maçında beri...
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gençlerbirliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni karar

65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni karar

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Sergen Yalçın'ın tarihi şampiyonluk açıklaması

Sergen Yalçın'ın tarihi şampiyonluk açıklaması

Başkan açıkladı! 2 yıldız imzaya geliyor

Başkan açıkladı! 2 yıldız imzaya geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Başakşehir'den Junior Fernandes için veda mesajı

Başakşehir'den Junior Fernandes için veda mesajı

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.