Süper Lig'de 5 gollü maç! Kayserispor evinde Kasımpaşa'yı 3-2 devirdi...

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor evinde Kasımpaşa'yı geçerek raht bir nefes aldı.
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut
Kayserispor: Onurcan, Ramazan (Abdulsamet dk. 85), Hosseini, Denswil, Carole, Dorukhan (Bennasser dk. 62), Opoku (Burak dk. 62), Furkan (Mehmet Eray dk. 76), Mendes, Mane (Tuci dk. 76), Onugkha
Yedekler: Bilal, Deniz, Yiğit Emre, Kayra, Nurettin
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Cafu, Cem (Ouanes dk. 87), Baldursson (Ali Yavuz dk. 87), Fall (Kubilay dk. 62), Yusuf (Espinoza dk. 62), Gueye
Yedekler: Ali, Ege, Arous, Atakan, Taylan, Emre
Teknik Direktör: Şota Arveladze
Goller: Furkan (dk. 12), Denswil (dk. 32), Tuci (dk. 81) (Kayserispor), Winck (dk. 19), Kubilay (dk. 67) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Furkan, Hosseini, Mehmet Eray (Kayserispor), Baldursson (Kasımpaşa)
Okuyucu Yorumları 0 yorum