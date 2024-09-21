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Süper Lig'de 6'da 6 yaptı! Okan Buruk tarihe geçti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.09.2024 22:21
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Son olarak deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk tarihe geçti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Okan Buruk yönetimindeki sarı - kırmızılılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

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Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’de deplasmandaki yenilmezliğini 15 maça çıkardı. Aslan dış sahadaki son mağlubiyetini geçen sezon 11 Kasım 2023 tarihinde 12. haftadaki Hatayspor karşısında 2-1’lik skorla aldı. Cimbom bu maçın ardından Süper Lig’de oynadığı 15 karşılaşmada 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

6.DERBİSİNDE 4. GALİBİYET

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe’ye karşı 6. derbisini oynadı ve 4. galibiyetini aldı.

Buruk’lu Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı 1’i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların teknik adamı ayrıca Kadıköy’de sarı-lacivertlileri de 2. kez mağlup etti.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

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Trendyol Süper Lig'de 6'da 6 yapan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sarı - kırmızılıların tarihinde ligde çıktığı ilk altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan ilk Türk teknik adam oldu.

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Okan Buruk galatasaray
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