Süper Lig'de 6'da 6 yaptı! Okan Buruk tarihe geçti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Okan Buruk yönetimindeki sarı - kırmızılılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’de deplasmandaki yenilmezliğini 15 maça çıkardı. Aslan dış sahadaki son mağlubiyetini geçen sezon 11 Kasım 2023 tarihinde 12. haftadaki Hatayspor karşısında 2-1’lik skorla aldı. Cimbom bu maçın ardından Süper Lig’de oynadığı 15 karşılaşmada 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe’ye karşı 6. derbisini oynadı ve 4. galibiyetini aldı.
Buruk’lu Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı 1’i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların teknik adamı ayrıca Kadıköy’de sarı-lacivertlileri de 2. kez mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 6'da 6 yapan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sarı - kırmızılıların tarihinde ligde çıktığı ilk altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan ilk Türk teknik adam oldu.