Süper Lig'de 6'da 6 yaptı! Okan Buruk tarihe geçti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Okan Buruk yönetimindeki sarı - kırmızılılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’de deplasmandaki yenilmezliğini 15 maça çıkardı. Aslan dış sahadaki son mağlubiyetini geçen sezon 11 Kasım 2023 tarihinde 12. haftadaki Hatayspor karşısında 2-1’lik skorla aldı. Cimbom bu maçın ardından Süper Lig’de oynadığı 15 karşılaşmada 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

6.DERBİSİNDE 4. GALİBİYET

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe’ye karşı 6. derbisini oynadı ve 4. galibiyetini aldı.

Buruk’lu Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı 1’i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların teknik adamı ayrıca Kadıköy’de sarı-lacivertlileri de 2. kez mağlup etti.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Trendyol Süper Lig'de 6'da 6 yapan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sarı - kırmızılıların tarihinde ligde çıktığı ilk altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan ilk Türk teknik adam oldu.