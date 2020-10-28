Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları öncesinde hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de bu hafta maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Galatasaray - Ankaragücü
Ali Şansalan
Trabzonspor - Kasımpaşa
Tugay Kaan Numanoğlu
Konyaspor - Başakşehir
Halil Umut Meler
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
Atilla Karaoğlan
Antalyaspor - Fenerbahçe
Bahattin Şimşek
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