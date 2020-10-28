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Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.10.2020 11:41 | Son Güncelleme

MHK, Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları öncesinde hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de bu hafta maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Galatasaray - Ankaragücü
Ali Şansalan

Trabzonspor - Kasımpaşa
Tugay Kaan Numanoğlu

Konyaspor - Başakşehir
Halil Umut Meler

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
Atilla Karaoğlan

Antalyaspor - Fenerbahçe
Bahattin Şimşek

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