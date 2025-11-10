SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Süper Lig'de bahis soruşturmasında yer almayan yalnızca 4 takım var! İşte takımların tüm sıralı listesi...

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturmasında 24'ü Süper Lig'den olmak üzere 1024 futbolcuyu PFDK’ya sevk etmişti. Süper Lig'de bulunan 18 takımdan 14'inde bu futbolcuların yer alması dikkat çekerken yalnızca 4 takımda bahis oynamayan futbolcular yer aldı.

Süper Lig'de bahis soruşturmasında yer almayan yalnızca 4 takım var! İşte takımların tüm sıralı listesi...
Emre Şen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında bahis oynayan futbolcuları resmi sitesinden duyurdu.

SÜPER LİG'DEN YALNIZCA 4 TAKIM YER ALMADI

Açıklanan isimler arasında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan isimler de yer aldı. TFF'nin açıkladığı listede, Süper Lig'de yer alan 18 takımdan yalnızca 4 tanesinden futbolcu tespit edilmedi. (Fenerbahçe, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kocaelispor)

İŞTE TFF'NİN LİSTESİNDE YER ALAN SÜPER LİG FUTBOLCULARI:

Beşiktaş:

Ersin Destanoğlu

Necip Uysal

Trabzonspor:

Salih Malkoçoğlu

Boran Başkan

Galatasaray:

Metehan Baltacı

Evren Eren Elmalı

Alanyaspor:

İzzet Çelik

Enes Keskin

Yusuf Özdemir

Bedirhan Özyurt

Rizespor:

Efe Doğan

Furkan Orak

Gaziantep FK:

Muhammet Taha Güneş

Nazım Sangare

Göztepe:

İzzet Furkan Malak

Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor:

Kerem Kayaarası

Eyüpspor:

Mükremin Arda Türköz

Kasımpaşa:

Ege Albayrak

Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük:

Furkan Bekleviç

Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor:

Celil Yüksel

Konyaspor:

Adil Demirbağ

Alassane Ndao

Kayserispor:

Berkan Aslan

Abdulsamet Burak

- 1. Lig'de 77 futbolcu

- 2. Lig'de 282 futbolcu

- 3. Lig'de 629 futbolcu

- Diğer, 9 futbolcu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahis soruşturmasında yer alan Eren Elmalı'dan ilk açıklama geldi! "20 yaşında oynadım, ağabeyim yasak demişti"Bahis soruşturmasında yer alan Eren Elmalı'dan ilk açıklama geldi! "20 yaşında oynadım, ağabeyim yasak demişti"
Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması! TFF'nin açıkladığı listede 18 futbolcusu bahis oynayan takım bile varTürk futbolunu sarsan bahis soruşturması! TFF'nin açıkladığı listede 18 futbolcusu bahis oynayan takım bile var
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.