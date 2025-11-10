Süper Lig'de bahis soruşturmasında yer almayan yalnızca 4 takım var! İşte takımların tüm sıralı listesi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında bahis oynayan futbolcuları resmi sitesinden duyurdu.

SÜPER LİG'DEN YALNIZCA 4 TAKIM YER ALMADI

Açıklanan isimler arasında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan isimler de yer aldı. TFF'nin açıkladığı listede, Süper Lig'de yer alan 18 takımdan yalnızca 4 tanesinden futbolcu tespit edilmedi. (Fenerbahçe, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kocaelispor)

İŞTE TFF'NİN LİSTESİNDE YER ALAN SÜPER LİG FUTBOLCULARI:

Beşiktaş:

Ersin Destanoğlu

Necip Uysal

Trabzonspor:

Salih Malkoçoğlu

Boran Başkan

Galatasaray:

Metehan Baltacı

Evren Eren Elmalı

Alanyaspor:

İzzet Çelik

Enes Keskin

Yusuf Özdemir

Bedirhan Özyurt

Rizespor:

Efe Doğan

Furkan Orak

Gaziantep FK:

Muhammet Taha Güneş

Nazım Sangare

Göztepe:

İzzet Furkan Malak

Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor:

Kerem Kayaarası

Eyüpspor:

Mükremin Arda Türköz

Kasımpaşa:

Ege Albayrak

Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük:

Furkan Bekleviç

Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor:

Celil Yüksel

Konyaspor:

Adil Demirbağ

Alassane Ndao

Kayserispor:

Berkan Aslan

Abdulsamet Burak

- 1. Lig'de 77 futbolcu

- 2. Lig'de 282 futbolcu

- 3. Lig'de 629 futbolcu

- Diğer, 9 futbolcu.