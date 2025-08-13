SPOR

Süper Lig'de bir ilk! TFF'den tarihi karar... Yeni uygulama resmen açıklandı: Maçlarda yaka kamerası kullanılacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yeni uygulama resmen duyuruldu. Yapılan açıklamada Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında yaka kamerası uygulamasının hayata geçirildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yepyeni bir uygulamaya geçildiğini duyurdu. TFF, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında yaka kamerası uygulamasını hayata geçirdi.

Yapılan açıklamada, yaka kamerası uygulamasının ilk olarak 8 Ağustos tarihinde oynanan Gaziantep FK-Galatasaray müsabakasında denendiği, TFF temsilcisinin taktığı yaka kamerasıyla anlık görüntülerin kayıt altına alındığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLER 5 YIL SAKLANACAK

Süper Lig de bir ilk! TFF den tarihi karar... Yeni uygulama resmen açıklandı: Maçlarda yaka kamerası kullanılacak 1

7 stadyumda kurulumu tamamlanan kameraların 4. hakemler tarafından da takılacağı ve otomatik olarak çekilen sesli görüntü kayıtlarının 5 yıl süreyle saklanacağı aktarıldı.

TFF'nin internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yarım asırdır çığır açan teknolojiler geliştiren milli gururumuz ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı. Kent güvenliği çözümleri kapsamında geliştirilerek Türkiye'de uzun yıllardır kullanımda olan ODAKAN Yaka sisteminin, Türkiye Futbol Federasyonu ve ASELSAN iş birliğiyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yer alan tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınması planlanıyor. İlk etapta İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin de aralarında bulunduğu 7 stadın yanı sıra Gaziantep Stadyumu'nda teknolojik kurulumlar tamamlandı."

TFF'NİN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

Süper Lig de bir ilk! TFF den tarihi karar... Yeni uygulama resmen açıklandı: Maçlarda yaka kamerası kullanılacak 2

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarında kullanılması yönünde karar alınan yaka kamera uygulaması hayata geçirildi.

Yarım asırdır çığır açan teknolojiler geliştiren millî gururumuz ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı. Gaziantep Stadyumu'ndaki maçta saha içi TFF temsilcisi yaka kamerası takarken, anlık görüntüler başarıyla kayıt altına alındı.

Kent güvenliği çözümleri kapsamında geliştirilerek Türkiye'de uzun yıllardır kullanımda olan ODAKAN Yaka Sisteminin, Türkiye Futbol Federasyonu ve ASELSAN iş birliğiyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yer alan tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınması planlanıyor. İlk etapta İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin de aralarında bulunduğu 7 stadın yanı sıra Gaziantep Stadyumu'nda teknolojik kurulumlar tamamlandı.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yaka kameraları, TFF temsilcilerinin dışında 4. hakemler tarafından da kullanılmaya başlanacak. ASELSAN ODAKAN Yaka Kamerası tarafından otomatik olarak çekilen sesli görüntü kayıtları 5 yıl süreyle TFF'nin dijital havuzunda saklanacak."

